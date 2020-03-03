Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracı ile test ettiler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler, emniyet kemerinin önemini, Manisa İl Emniyet Müdürülüğünün gönderdiği 360 derece dönebilen simülasyon aracı ile uygulamalı olarak öğrendi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği, emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkati çekmek ve emniyet kemerinin önemini uygulamalı göstermek amacıyla 'Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı'nı Sarıgöl'e getirdi. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amiri Hasan Emirdağ tarafından ilçedeki 9. sınıf öğrencilerine simülasyon aracında emniyet kemerinin trafik kazalarındaki önemi anlatıldı. Uygulamalı eğitimin ardından konuşan Emirdağ, "Öğrencilerimizi simülasyon aracımıza bindirerek, olası bir trafik kazasında emniyet kemerini ne kadar önemli olduğunu uygulamalı olarak anlattık. Kendileri eğitime büyük ilgi gösterdi. Burada öğrendikleri bilgileri evlerine gittiklerinde aileleriyle de paylaşacaklar. Emniyet kemeri konusunda toplumsal bilincin yayılmasında gençlerimize büyük iş düşüyor" dedi.

Simülasyon aracına binen öğrenciler de büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirerek, emniyet kemerinin önemini yakından öğrendiklerini ifade ettiler.