Emniyet kemerinin önemini simülasyon aracında öğrendiler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet ekipleri tarafından öğrencilere emniyet kemerinin önemi simülasyon aracında uygulamalı olarak anlatıldı.

Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefleyen 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Atatürk Ortaokulundan toplam 70 öğrenciye trafik güvenliği dahilinde emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verildi. Emniyet kemeri simülasyon aracına bindirilerek uygulamalı eğitim de alan öğrenciler, emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak öğrenmiş oldu.

Simülasyon aracı hakkındaki bilgilendirme Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli polis memuru Kadir Korkmaz tarafından öğrencilere uygulamalı olarak yapılırken, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra denetimlerin de hız kesmeden devam edeceği bildirildi.