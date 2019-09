Emniyet Müdürü Bilgiç başkanlarla vedalaştı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Fevzi Bilgiç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek vedalaştı.

“Güzel hizmetlere imza attık”

Manisa Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Fevzi Bilgiç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e veda ziyaretinde bulundu. Bilgiç'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Ergün, Manisa'da birlikte güzel hizmetlere imza atmış olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bilgiç'in ziyaretinde Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Burak Aslay ve Ali Öztozlu da hazır bulundu. Yeni görev yerinin belirlenmesiyle birlikte veda ziyaretlerine başladığını belirten Bilgiç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Manisa'ya hizmet etmekten mutlu olduğunu dile getirdi. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, Bilgiç'e hediye takdim etti.

“Her zaman hayırla, şükranla anacağız”

Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i de ziyaret ederek vedalaştı. Manisa'da üç buçuk yıldan beridir görev yapan İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'e Şehzadeler'e yapmış olduğu hizmet nedeniyle teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şahsım ve hemşehrilerim adına bugüne kadar şehrimizin huzuru, rahatı için gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeden, çalışarak hizmet ettiği için müdürümüze şükranlarımı sunuyorum. Biz sayın müdürümüzü her zaman hizmetleriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla, çalışkanlığıyla anacağız. Bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de daha güzel, önemli görevlerde yer almasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Biz sayın müdürümüzü, gece yarısı halkın huzuru, refahı için sokakta yürürken, sabaha karşı operasyon takip ederken, hepsinden de önemlisi 15 Temmuz gecesi ortaya koymuş olduğu kahramanlıklarıyla her zaman hayırla, duayla, şükranla anacağız. Kapımız, gönlümüz, yüreğimiz müdürümüz ve ailesine her zaman açık olacaktır.” diyerek hediye takdiminde bulundu. Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de Manisa'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.