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Emniyet şeridindeki lastik parçası kazaya neden oldu

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde Salihli yönüne doğru seyir halinde olan bir motosiklet emniyet şeridinde bulunan atık bir lastik parçasına çarparak devrildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Salihli yönüne doğru seyir halinde olan bir motosiklet emniyet şeridinde bulunan atık bir lastik parçasına çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Manisa'nın Ahmetli ilçesi Güldede Mahallesi mevkisinde İzmir-Ankara karayolu 0+1 km'de dün akşam saat: 22.45 sıralarında M.S. (E-55 yaşında) idaresindeki 45 SB 7660 plakalı motosikletle Ahmetli ilçesinden Salihli ilçesine doğru seyir halinde ilerlerken emniyet şeridi üzerinde bulunan dorse atık lastik parçasına çarparak direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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