Emniyet teşkilatında buruk tören

Asrın en büyük felaketinin yaşandığı dönemde gerçekleştirilen Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıldönümünde konuşan Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, “Bu sene yüreğimiz buruk. Deprem dolayısıyla biraz daha sessiz ve sakin kutlamak adına imtina ediyoruz. Yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor” dedi.

Polis Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatın 178'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk ve Milli Egemenlik Heykeline çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, emniyet müdür yardımcıları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, gazi polisler, emekli polisler, STK üyeleri ve emniyet mensupları katıldı.

Törende, Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in ve Manisa Polis Emeklileri Derneği'nin çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

"Bu sene yüreğimiz buruk"

Günün önemine ilişkin konuşmayı yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, “Bu sene yüreğimiz buruk. Deprem dolayısıyla biraz daha sessiz ve sakin kutlamak adına imtina ediyoruz. Yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor. Ölmüş olan insanlarımıza, vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Kalanların Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun. Polislik çileli bir meslek. Yıldönümlerinde de unutturmamaya çalışmamız lazım. Biz çalışanların yeri geldiğinde bayrağı yeni gelen kardeşlerimize hakkıyla teslim etmemiz gerekiyor. Biraz sönük de olsa sizlerin gelmesiyle şenlendik, yüreğimizin burukluğu bir nebze de olsa telafi oldu. Şehitlerimizi minnetle, rahmetle, gazilerimizi, çalışanlarımızı teşekkürle anıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olsun. İnşallah nice 178 yıllarda, teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutlamak nasip olsun. Devletimiz payidar milletimiz bahtiyar olsun. Türk polisi çok yaşasın.” dedi.

Cumhuriyet Meydanında yapılan törenin ardından teşkilat mensupları Polis Şehitliğine geçerek şehit polislerin makamlarına karanfil bırakıp dua etti.