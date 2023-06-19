Emniyet uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik son bir haftada yapılan operasyonlarda gözaltın alınan 87 şüpheliden 9'unun tutuklandığı bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda,

12-19 Haziran tarihleri arasında Manisa genelinde toplam 73 olay meydana geldi. 87 şüphelinin yakalandığı olaylarda 9 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 500 gram skank maddesi, 282 gram metamfetamin maddesi, 128 adet sentetik ecza hapı, 80 gram sentetik kannabinoid maddesi, 51 gram esrar maddesi, 5 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek, 6 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 3 bin 90 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, ele geçirildi.