Emniyetin dikkati kavganın büyümesini önledi

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen sokak düğünü kavgasının ardından geniş güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, olay mahalline sonradan gelmek isteyen ve üzerinde kesici alet ile ateşli silah bulunan şüpheli şahısları, dikkati sayesinde yakaladı. Kimliklerini ibraz etmeyen şüpheli şahıslar, yanlarında bulundurdukları kesici alet ve ateşli silahla birlikte emniyete götürüldü. İfadeleri alınan 7 şüpheliden 2'si hakkında gözaltı kararı verilirken, 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre sokak düğünü sırasında çıkan tartışma bir anda büyümüş ve kavgaya dönüşmüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada her iki tarafından da toplam 11 kişi yaralanmış, yaralılardan 7'si Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 4'ü ise çevredeki ilçe hastanelere ileri tetkik ve tedavileri için sevk edilmişti.

Olayın hemen ardından olay mahallinde ve devlet hastanesinde geniş güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, şüpheli şahıslar üzerinde yapmış olduğu uygulama esnasında olay mahalline yakın olan Adil Buruşuk Efe Caddesi üzerinde koşan 2 şüpheliyi durdurdu. Yaya olarak koşan şüphelilerin yanı sıra otomobil ile içerisindeki 5 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen emniyet güçleri, şüpheli şahıslardan kimlik bilgilerini ibraz etmelerini istedi. 1 kişi hariç kimlik bilgilerini ibraz etmeyen ve panikleyen şüpheli şahısların yanında suç unsuru olup olmadığını soran emniyet güçleri, araç içerisinde 3 adet bıçak, 1 adet av tüfeği ve av tüfeğine ait mermiler olduğunu tespit etti. Bekçi ve polislerin hummalı çalışmalarıyla emniyet getirilen 7 şüpheli şahsın, kimlik tespitlerinin ardından ifadeleri alındı.

Öte yandan, kimlik tespitleri yapılan ve ifadeleri alınan 7 şüphelinden 2'si hakkında savcılık talimatıyla gözaltı kararı verildi. Diğer 5 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.