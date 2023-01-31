Emniyetin uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 9 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce Manisa merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 23-30 Ocak tarihleri arasında il genelinde 73 olayın meydana geldiği, 105 şüphelinin gözaltına alındığı ve 9 şüphelinin ise uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

Yapılan çalışmalarda ayrıca, 1.358 gram metamfetamin, 249 gram esrar, 181 adet sentetik ecza, 8 adet ecstasy, 2 gram sentetik kannabinoid, 2 gram skank, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 107 adet fişek, 5 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 12 bin 335 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen paranın ele geçirildiği bildirildi.