İhlas Haber Ajansı

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Emniyetten KADES bilgilendirmesi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, mahalle mahalle gezerek vatandaşları kadının toplumdaki yeri ve önemiyle ilgili bilgilendirirken kadınlara da KADES uygulamasının tanıtımını yapıyor.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Şehzadeler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Muhtarlığın ardından mahalledeki bir kıraathanede mahalle sakinlerine kadının toplumdaki yeri ve önemi hakkında bilgilendirme yapan ekipler mahalledeki iş yerlerine de KADES Uygulamasıyla ilgili afişler astı.


Mahalledeki kadınları da evlerinde ziyaret eden kadın polisler KADES Uygulamasının tanıtımını yaparak nasıl kullanıldığını anlattı.

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