Emre Çetin'in adı Salihli'de yaşatılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Salihli'de merhum itfaiye personeli Emre Çetin'in adının verildiği itfaiye müfrezesini ziyaret etti. Merhum Çetin'in ailesi, evlatlarının isminin yaşatılacak olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 26 yaşında yaşama veda eden itfaiye personeli Emre Çetin'in adı, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla memleketi Salihli'de itfaiye müfrezesine verildi. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve itfaiye şube müdürleri Emre Çetin İtfaiye Müfrezesi'ni ziyaret etti. Çetin ailesinin de yer aldığı ziyarette, merhumun ruhuna ithafen dualar okundu. Evlatlarının isminin yaşatılacak olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Çetin ailesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

"Ruhu şad olsun"

Mesai arkadaşlarını geçirdiği beyin kanaması sonucu genç yaşta kaybettiklerini belirten ve rahmetle anan İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan arkadaşımızın adı, memleketi Salihli'de sonsuza kadar yaşayacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Emre kardeşimizi rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.