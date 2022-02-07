En güzel Hünkari güvercinler Salihli'de yarıştı

Osmanlı Hanedanlarının dışında beslenmesi yasak olan ve padişahlar tarafından özenle beslendiği için Hünkari adı verilen Manisa'ya özgü olan Klasik Hünkari ve Manisa Azman'ı cinsi güvercinler Salihli'de güzellik yarışmasında görücüye çıktı.

Salihli Güvercin Severler Birliği ve Salihli Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "Klasik Hünkari" ve "Manisa Azmanı" cinsi güvercin güzellik yarışması Belediye Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Güvercin Fuarına, çevre illerden birçok güvercin severler katıldı.

Manisa Azmanı ve Klasik Hünkari türlerinin yarıştığı fuarda, en güzel güvercinler jüri tarafından değerlendirilerek ödül kazandı. Fuarda dereceye giren güvercin sahiplerini ödülleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir ile Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Fatih Azak tarafından verildi.

Başkan Kayda, “Türkiye'nin dört bir tarafından fuara katılmak için Salihli'mize gelen tüm güvercin yetiştiricilerine, Güvercin Severler Birliği yönetimi ile birlikte ev sahipliği yaptık. Güvercin Fuarına gösterdikleri ilgiden dolayı tüm katılımcılarımıza teşekkür eder çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.