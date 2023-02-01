Ender görülen peçeli baykuş yaralı halde bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde doğada ender görülen ve yaralı halde bulunan peçeli baykuş, tedaviye alındı.

Salihli'nin Tekelioğlu Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan bir kişi tarlasında çalışırken, yaralı bir peçeli baykuş buldu. Duyarlı bir vatandaş tarafından koruma altına peçeli baykuş, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirildi. Burada Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı tarafından tedavi edilen peçeli baykuşun sol kanadının kırık olduğu tespit edildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Peçeli baykuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.