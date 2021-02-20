Enerji kahramanlarının karlı dağlarda zorlu mücadelesi

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte oluşan buzlanma sebebiyle elektrik nakil hatlarında oluşabilecek arızalara karşı saha ekipleri karlı dağlarda zorlu bir mücadele veriyor. Metrelerce yükseklikteki elektrik direklerine tırmanan GDZ Elektrik saha ekipleri, direkleri kaplayan buzları kırmak için yoğun çaba harcıyor.

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Dondurucu soğukla birlikte tipi şeklinde yağan kar, enerji dağıtım hatlarının bağlı olduğu direklerin buz tutmasına neden oldu. Bu durum üzerine harekete geçen GDZ Elektrik saha ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen karlı tepelere çıkarak, olası elektrik kesintilerini en aza indirmek için çalışmalarına başladı. Buzla kaplı direklerin üzerinde yaptıkları incelemelerin ardından tüm güvenlik önlemlerini alarak direğe çıkan ekipler, hem rüzgar ve karla mücadele ederken, bir yandan da direklere kaplayan buzları kırıyor. Buz yükünden arındırılan direklerde hasar gören elektrik kabloları ekipler tarafından değiştirilerek enerji hattındaki kesintilerin önüne geçiliyor.

Enerji kahramanları hemen hemen her gün farklı noktada ağır kış şartlarına karşı kesintisiz elektrik için çalışmalarını sürdürüyor.