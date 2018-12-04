Engeli yaşayarak anladılar

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu tarafından hayata geçirilen ‘Engeli anlıyorum' projesi kapsamında öğrenciler engellilerin hangi şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini uygulamalı olarak anlamaya çalıştı.

Şehitler Ortaokulunda hayata geçirilen ‘Engeli anlıyorum' projesi kapsamında her sınıftan seçilen 4'er öğrenci bir ders saati boyunca belirlenen engelle derse iştirak etti. Dersin son 15 dakikasında yaşadıkları sıkıntıları anlatan öğrenciler engellileri artık daha iyi anlayabildiklerini belirtti. Günün sonunda özel eğitim sınıfı öğrencileri ve projede yer alan öğrenciler yemekte bir araya geldi.

Hazırladıkları proje hakkında bilgi veren Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler, “Şehitler Ortaokulu olarak öğrencilerimizin engellileri anlayabilmelerini sağlayacak ‘Engeli anlıyorum' adlı bir proje gerçekleştirdik. Bu projeyi 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla hem sabahçı hem de öğlenci gruplarda 3. ders saatinde yapılmasını kararlaştırdık. Her sınıftan 4 öğrenci belirlendi ve her engel grubunu temsilen bir öğrenci görevlendirildi. Ders saati boyunca öğrenciler etkinliğe hazırlandıkları şekilde derse katıldı. Dersin son 15 dakikasında ise öğrencilere derste ne gibi sorunlar yaşadıkları soruldu. Öğrencilerimiz engelli bireylerin hayatlarının çok zor olduğunun farkına vardıklarını belirtti. Bu da bizim projemizin amacına ulaştığını gösterir ki bizi oldukça mutlu etti. Engellilerin eğitimi oldukça önemli fakat toplumun da desteği ile bu eğitim amacına ulaşabilir. Biz de burada toplumun geleceği olacak öğrencilerimize dokunabildiysek ne mutlu. Şehitler Ortaokulu olarak emeği geçen özel eğitim sınıfı öğretmenlerimize, okul öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve okul aile birliğine teşekkür ederiz.” dedi.