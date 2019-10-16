Engelleri halk oyunları ile aşacaklar

Eğitici ve sosyal uyum açısından yararlı olacak bir projeye daha imza atan Akhisar Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu, oluşturulacak 'Engelli Halk Oyunları' ekibi için çalışmalara başladı. Ekipte yer alan engelli gençler bu proje sayesinde sosyalleşirken bir yandan da verilen eğitimle yöresel oyunları öğrenecekler.

Akhisar Belediyesi Engelsiz Sosyal Tesislerinde, uzman eğitmenler eşliğinde kurslara başlayan gençler, halk oyunları ekibinde yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Gençlerin aileleri, böyle bir etkinliğin hayata geçmesinden dolayı Akhisar Belediyesine teşekkür ederek, halk oyunları ekibinin ilk oyunu için heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

Özellikle engelli çocukların kültür ve sanatın gücü ile hayata sımsıkı tutunacaklarının altını çizen Akhisar Belediye Meclisi Engelli Komisyon Başkanı Ruhan Tatlıdil, “Engelli bireylerimizin sosyalleşmelerini sağlamak, kültürel ve sanatsal faaliyetler içerisinde yer almalarına olanak tanımak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla böyle bir girişim başlattık. İlk gün tanışma ve ısınma hareketleri ile oldukça heyecanlı geçti. Arkadaşlarımızın mutlulukları gözlerinden okunuyordu. İnanıyorum ki kısa süre içerisinde güzel sonuçlar elde edecek, engelleri hep birlikte aşacağız” dedi.