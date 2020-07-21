Engelli adamın akülü araç isteğini Bakan Kasapoğlu yerine getirdi

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve Demirci ilçesinde 1 yıl önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu yatağa bağımlı hale gelen itfaiye eri Ahmet Altınok'un (44) akülü araç isteğine duyarsız kalmadı. Bakan Kasapoğlu, söz konusu akülü aracın en kısa sürede Altınok'a ulaştırılması talimatını verdi.

Ahmet Altınok, 2019 yılının Haziran ayında sabah 07.30 sıralarında spor yapmak için Simav-Demirci yolunda yürüyüşe çıkmış, kendisine otomobil çarpması sonucu yüzde 98 engelli kalmıştı.

Sadece boynunu ve kollarını kullanabildiğini belirten ve yetkililerden destek beklediğini açıklayan Altınok, "Sürekli yatmak zorunda kaldığım için sırtımda yaralar oluşmaya başladı. Büyük acı veriyor. Beni yeniden hayata bağlayacak, 180 derece yatabilen, farklı fonksiyonel özellikleri bulunan bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var. Normal akülü tekerlekli sandalyeler fiziki yetersizlikleri nedeniyle maalesef bana uygun değil. Kimsenin yardımına ihtiyaç duymamak için almak istediğim akülü tekerlekli sandalyenin fiyatı 100 bin lira civarında. 50 bin lirası toplandı. Geri kalanı için hayırseverler ve yetkililerden yardım bekliyorum" ifadelerini kullanarak yardım çağrısında bulunmuştu.

Bakan Kasapoğlu da talihsiz adamın yardım çığlığına duyarsız kalmayarak söz konusu akülü aracın en kısa sürede Altınok'a ulaştırılması talimatını verdi.