Engelli kadına büyükşehirden elektrikli hasta yatağı

Engelli vatandaşların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla il genelinde çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'nin Bozcatlar Mahallesinde yaşayan ve 2 yıldır yatalak olan Rukiye Yavuz'a elektrikli hasta yatağını ulaştırdı. Yavuz ailesi, ilgi ve destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

İl genelinde engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye, akü, hasta yatağı, beyaz baston gibi destekleriyle gündelik yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Bu kapsamda, Demirci ilçesine bağlı Bozcatlar Mahallesinde yaşayan ve yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 2 yıldır yatağa bağlı kalan Rukiye Yavuz isimli vatandaşa, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından elektrikli hasta yatağı ulaştırıldı. Yavuz ailesine hasta yatağını, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Kazım Aysan teslim etti.

Aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Aysan, Rukiye Yavuz'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendilerini unutmayan Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sunan Yavuz ailesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e hayır dualarında bulundu.