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Engelli öğrenciler hünerlerini sergiledi

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulunda eğitim öğretim gören engelli öğrenciler 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında okulda düzenlenen etkinlikte imkan tanındığında neler yapabileceklerini ortaya koydu.


Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu bünyesindeki engelliler sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte öğrenciler işaret dili ile İstiklal Marşı ve şiirler okudu. Engelli öğrenciler tarafından oluşturulan müzik grubunun çaldığı eserler izleyenlerden büyük alkış aldı.


Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası'nın kutlandığını belirterek, "Engelsiz bir dünya ve engelsiz bir gelecek için el ele sloganı ile okulumuz engelliler sınıfı öğrencilerimiz almış olduğu eğitimle kazandıkları becerileri sunma imkanı sağladık. Çok mutlu oldular, aileleri de duygulandı. Herkes bir engelli adayıdır. Toplumda her zaman yer almalıdırlar." dedi.


Okulda yapılan etkinliğe Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hasan Karakuş, Yasemin Oral, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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