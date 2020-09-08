Engelli vatandaşın yüzünü güldürdüler

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölmarmara'ya bağlı Taşkuyucak Mahallesi'nde yaşayan Arif Engin'in evinin önünde akülü sandalyesini daha rahat bir şekilde kullanabilmesi ve ambulansın girebilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Engelli vatandaşların gündelik yaşamlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gölmarmara'nın Taşkuyucak Mahallesi'nde yaşayan Arif Engin'in talebi üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Engin'in evi önünde düzenleme gerçekleştirdi. Engin'in akülü sandalyesini daha rahat bir şekilde kullanabilmesi ve ambulansın kolaylıkla girebilmesi amacıyla yapılan düzenleme Arif Engin ve ailesini oldukça mutlu etti. Engin, kendilerine sağladığı destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.