Engelliler Komisyonu'ndan Selendi'de inceleme

Manisa Büyükşehir Engelliler Komisyonu, Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 engelli ailenin evini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Engelliler Komisyonu Başkanı Hatice Gözeten ve komisyon üyeleri Selendi de engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Komisyon üyeleri ziyaret ettikleri iki engelli ailenin evinde yaptıkları incelemelerde, ailelerin ihtiyaçlarını tespit ederek taleplerini aldı. Ziyaret ve incelemelerle ilgili bilgi veren Başkan Gözeten, engelli ailelerinin her zaman yanında olacaklarını söyledi. Ziyarete Manisa Büyükşehir Engelliler Komisyonu Başkanı Hatice Gözeten, Manisa Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ramiz Şıyak, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şule Uygur, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclisinin Soma üyesi Melike Doğru, AK Parti Gölmarmara Büyükşehir Üyesi Muhittin Yıldız ile MHP Saruhanlı Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Süleyman Kahramanlar katıldı.