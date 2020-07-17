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Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu Kula'da toplandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu bu ay Kula’da toplandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu bu ay Kula'da toplandı.


Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu, aylık olağan toplantısını Kula'da gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, katılımcılar söz alarak engellilerin ve kadınların sorunlarını komisyona aktardı. Toplantı sonrası, Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyon Üyeleri, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve Nar Çiçeği Hanım Eli Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde kadın istihdamına yönelik çalışma ve kooperatifleştirme konularında görüşmelerde bulunuldu.

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