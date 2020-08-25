İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engellilerden Vali Karadeniz'e ziyaret

Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Temsilciliği üyeleri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.

Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Temsilciliği üyeleri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.


Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Başkanı Ayşe Gerentepe ve meclis üyeleri, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, İşitme Engelliler Derneği Başkanı Bilal Cansu, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.


Vali Karadeniz, Türkiye Engelliler Meclisi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren İl Başkanı Gerentepe ve meclis üyelerine ziyaretleri sebebiyle teşekkür ederek “Engelli vatandaşlarımızın hayata kazandırılması, gerekli eğitim ve desteğin sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Bizler de devletimizin bütün imkanları ile sizlerin yanındayız.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.