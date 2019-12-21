Eni?tesini ?ld?rd?, kendini a??r yaralad?

Manisa'n?n Turgutlu il?esinde tart??t??? eni?tesini tabancayla vurarak ?ld?ren kay?nbirader intihara te?ebb?s etti.

Olay, Yedi Eyl?l Mahallesi Kervayolu ?zerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Mehmet ?. (35), eni?tesi Mehmet Sayar'?n evine gitti. Eni?tesi ile tart??maya ba?layan M.?. ard?ndan tabancayla ate? a?t?. Ba??ndan yaralanan eni?te Mehmet Sayar olay yerinde hayat?n? kaybetti. Daha sonra M.?. su? aleti tabanca ile kendi kafas?na ate? ederek intihara kalk??t?. Durumun bildirilmesi ?zerine olay yerine sa?l?k ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sa?l?k ekipleri taraf?ndan Turgutlu Devlet Hastanesine kald?r?lan M.?.'n?n hayati tehlikesinin bulundu?u ??renildi. Mehmet Sayar'?n cenazesi savc?l?k incelemesinin ard?ndan cenaze arac?yla ?zmir Adli T?p Kurumuna g?nderildi.

Olayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.