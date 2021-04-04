Enneagram eğitimiyle okullardaki rehberlik hizmetlerinin kalitesi artacak

Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına başvurusu yapılan ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından 2020 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 'Enneagram ile farkındalık' projesinin uygulaması, Saruhanlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kişinin kendini tanıma sanatı olarak bilinen Enneagram eğitimi alan Saruhanlı'daki rehber öğretmenler hem okullarında verdikleri rehberlik hizmetlerinin kalitesini artıracak hem de öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıyarak kendi zaaf ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak.

Saruhanlı'da 5 gün süren 'Enneagram ile farkındalık' eğitiminin açılış programına, Saruhanlı İlçe Kaymakamı Necmettin Yalınalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Osman Aguş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Umut Özdemir, Proje Koordinatörü Oya Yavaş, Proje Yürütücüleri Yunus Arslan ve Burçin Sezer ile rehber öğretmenler katıldı.

Proje kapsamında, Eğitmen ve Yönetim Uzmanı Dilek Selçuk tarafından ilçede bulunan 15 rehber öğretmene 5 gün boyunca toplam 40 saat 'Enneagram' eğitimi verildi.

Verilen 5 günlük eğitimde, Mizaç Merkezli Eğitim Modeli ile rehber öğretmenlerin kendi okullarında verdikleri rehberlik hizmetinin kalitesinin artırılması, mesleki gelişimlerine katkı sağlanması ve kendi mizaç özelliklerinin potansiyel noktalarını ve kabiliyetlerini fark eden öğrenciler yetiştirilmesi hedeflendi.

Eğitim sonunda katılımcılara protokol üyeleri tarafından katılım sertifikaları verildi.