Epidyem zemin çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda ve vatandaşların spor yaptığı tartan pistlerde başlattığı zemin yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, yüzeyinde bozulmalar meydana gelen veya zamana ve kullanıma bağlı olarak yıpranan zeminleri hızla yeniliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Cemil Çöllü Parkı ve yürüyüş yolları, ETV Parkı, Çakapark, Malta Parkı, Hafsa Sultan Parkı ve Mahalle Muhtarlığı önünde epidyem zemin yenileme çalışmalarımız hızla ilerliyor. Çocuk oyun alanlarında farklı renkleri kullanırken, yürüyüş yollarında standart tek renk uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Çocuklar oyun alanlarında oynarken ya da vatandaşlarımız spor yaparken düşmesi durumunda epidyem zemin esnek yapısı ile betonun sert etkisini azaltıyor ve bu şekilde yaralanmaların önüne geçiyor. Program dahilinde görev sahalarımızdaki zeminleri ivedilikle yenileyeceğiz” diye konuştu.