Er meydanının yiğitleri Yunusemre'de buluşacak

Er meydanının yiğitleri Yunusemre Belediyesi'nin organizasyonuyla 22 Eylül Pazar günü Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı'nda kıspet kuşanacak. İlginin her geçen yıl arttığı festivale Manisalıları davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Ata sporumuz olan güreşi gelecek kuşaklara aktarmak en büyük amacımız” dedi.

Yunusemre Belediyesi, ata sporu güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla önemli bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. Bu yıl 4.'sü, 22 Eylül Pazar günü Ortaköy Mesire Alanı'nda düzenlenecek Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, güreşseverleri Manisa'da buluşturacak. Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı, Vestel'in ana sponsorluğu, Yonca Gıda'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek festivalde bu yıl son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Recep Kara ve Fatih Atlı başta olmak üzere Türkiye'nin ünlü 31 başpehlivanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 pehlivan Ortaköy Er Meydanı'na çıkacak.

Festivalin tanıtım toplantısı yapıldı

21 Eylül Cumartesi günü saat 18.30'da düzenlenecek kortej yürüyüşüyle festivalin başlayacağını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunuspark Meydan Kafe'de tanıtım toplantısı düzenledi. Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, Güreş Ağası Mehmet Ali Özcan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Yunusemre Spor İlçe Müdürü Levent Tokay, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Belediye Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, güreş düzenleme komitesi, meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Çerçi, güreş tutkunlarını festivale davet etti. “Ata sporumuz olan güreşi gelecek kuşaklara aktarmak en büyük amacımız” diyen Çerçi, “Hem ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak hem de ilçemizde bu spor dalını geliştirmek amacıyla bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz başlıyor. 21 Eylül'de geniş bir katılımla kortej yürüyüşü düzenleyeceğiz. Ertesi gün Ortaköy Mesire Alanı'nda saat 10.00'da güreşlerimiz başlayacak. Güzel bir organizasyon yapıyoruz. Girişler ve otopark ücretsiz olacak. Ortaköy'de kendi imkanlarımızla güzel bir tesis oluşturduk. Örnek bir güreş alanı yaptık. Burayı daha da iyileştirerek cazibe merkezi haline getireceğiz. 500'e yakın pehlivanı şehrimizde ağırlayacağız. 22 Eylül Pazar günü güreşseverleri pehlivanlarla buluşturacağız. Geçen yıl 40 binin üzerinde katılım vardı. Bu sayının bu yıl daha da artacağına inanıyoruz. Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih Atlı gibi Kırkpınar'da altın kemer alan başpehlivanlarımız da Ortaköy'de kıspet kuşanacak. Ege Bölgesi'nde en büyük güreş organizasyonunu biz yapmış oluyoruz. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.