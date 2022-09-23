Er meydanının yiğitleri Yunusemre'de buluşuyor

Er meydanının yiğitleri, Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nin organizasyonuyla 7. kez 25 Eylül Pazar günü Ortaköy Er Meydanında kispet kuşanacak.

Yunusemre Belediyesi, ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla önemli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde 7.si düzenlenecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 63'ü namlı başpehlivanlar olmak üzere yaklaşık 500 pehlivan, Ortaköy Er Meydanı'nda kispet kuşanacak. Güreşler öncesi 24 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak kortej yürüyüşü düzenlenecek. Aynı günün akşamı da halk müziğinin sevilen sesi Ayşe Dinçer (Ankaralı Ayşe) Ortaköy Mesire Alanı'nda sahne alacak. Bu yıl da güzel bir organizasyon düzenleyerek güreşseverleri Yunusemre'de ağırlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının ata sporumuz yağlı pehlivan güreşine olan ilgiyi arttırmak olduğunu söyledi.

63 başpehlivan, 500 pehlivan Ortaköy Er Meydanına çıkacak

Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Güreşseverlerimiz tarafından ilgiyle takip edilen Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'mizin bu yıl 7.sini düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonumuzu 24-25 Eylül'de gerçekleştireceğiz. Organizasyonda son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek başta olmak üzere Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, İsmail Koç, Recep Kara, Mustafa Taş gibi başarılı 63 başpehlivan, yaklaşık 500 pehlivan kispet kuşanacak. Ata Sporumuz yağlı pehlivan güreşinin gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Namlı başpehlivan ve pehlivanlar bu yıl da Ortaköy Er Meydanı'mızda güçlerini cihana göstermek için mücadele edecek. Girişlerin ve otoparkın ücretsiz olduğu, sabah 09.00'dan itibaren şehrin çeşitli yerlerinden ücretsiz otobüsler kaldıracağımız organizasyonumuza tüm güreşseverlerimizi bekliyoruz” dedi.

Organizasyonda Yunusemre Belediyespor'un güreşçileri de madalya için mücadele edecek. Sporcular, Muradiye Spor Kompleksi Güreş Salonu'nda yaptıkları son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, yağlı güreşlerde 6 kategoride 40 sporcu ile ter dökeceklerini söyledi.