Erasmus öğrencileri Kurşunlu Han'da keyifli bir gün geçirdi

Şehzadeler Belediyesi, Erasmus projesi kapsamında Manisa'ya gelen 5 farklı ülkeden öğretmen ve öğrencileri tarihi Kurşunlu Han'da misafir etti. Konuk öğrenciler, önce buradaki atölyelerde verilen geleneksel el sanatları kurslarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı daha sonra kendileri el sanatlarını yapmayı denedi. Öğrencilerin atölye çalışmaları keyifli anlar yaşanmasını sağladı.

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleri Sinem Pekönür ve İlknur Aktaş, yapılan araştırmaların okullardaki öğrencilerin büyük bir bölümünün kendilerini yalnız hissettiğini ortaya çıkardığını öğrenince bu konuda harekete geçti. Araştırmanın yapıldığı Manchester Üniversitesi ile bağlantıya geçen öğretmenler bu konuda uzman kişilerle de görüşerek öğrenciler için neler yapılabilir onu öğrendi. Daha sonra bir Erasmus Plus Projesi hazırlayan öğretmenler, projeyi öğrencileri ile birlikte hayata geçirdi. ‘Ait olmaya hazır' adıyla öğrencilerin sosyal ve duyuşsal becerilerini artırmayı amaçlayan bir proje hazırlayan öğretmenler projeyi hayata geçirdi ve Polonya, Litvanya, Belçika, Portekiz ve Sırbistan'dan gelen yabancı öğrencileri kendi öğrencileri ile birlikte Manisa'da ağırladı. Proje kapsamında Manisa'ya gelen yabancı öğrencileri Şehzadeler Belediyesi de tarihi Kurşunlu Han'da misafir ederek, onlar için bir workshop düzenledi. Önce tarihi yapıdaki atölyelerde verilen geleneksel el sanatları kurslarını ziyaret eden öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı daha sonra kendileri el sanatlarını yapmayı denedi. Öğrencilerin atölye çalışmaları keyifli anlar yaşanmasına neden oldu.