Erbiller Sanayi Sitesindeki çalışmalarda sona gelindi

Uzun yıllardır yolları kötü durumda olan ve çözüm bekleyen Erbiller Sanayi Sitesinde yapılan bordür, parke taşı döşeme ve yol yenileme çalışmalarında sona gelindi. Erbiller Sanayi Sitesinde 8 bin 172 metrekare asfaltlama çalışmaları tamamlanırken 15 bin metrekare parke taşı döşemesi de gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde uzun yıllardır esnafın yaşadıkları sorunlar çözüme kavuşturuldu.

Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Erbiller Sanayi Sitemizin ve esnafımızın sorunlarına çözüm bulmak için çabaladık. Erbiller Sanayi Sitemizde yıllardır çözülemeyen sorunları çözmek bize nasip oldu. Erbiller Sanayi Sitemizde yoğun mesai içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarda sona gelmiş bulunuyoruz. Turgutlu'muza her alanda hizmet için, var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çalışmalarımız, yıllardır çözüm bekleyen esnafımıza ve Turgutlu'muza hayırlı olsun” dedi.