Ergenekon'da 5 kilometre dere temizliği yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nde yürüttüğü 5 kilometrelik dere temizlik çalışmasıyla olabilecek su taşkınlarına önlem aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmalarıyla Manisalıları taşkın riskine karşı korumaya devam ediyor. MASKİ, Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesi'ndeki dere temizlik çalışmasını da tamamladı. MASKİ ekipleri, mahalle içerisinden geçen derede 5 kilometrelik dere temizlik çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sayesinde, mahallede meydana gelebilecek olabilecek taşkınlarda vatandaşların zarar görmesinin önüne geçildi.

Mahalle Muhtarı Arif Yaşar, mahallelerinde önemli bir temizlik çalışması yapıldığını belirterek, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dere yatağımızın temizlenmesi çok güzel oldu. Allah razı olsun” dedi.