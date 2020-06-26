Ergenlik ve çocukluk dönemi bağımlılık oranları artıyor

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 15 yaş altında madde bağımlılığı oranının yüzde 31'lere kadar yükseldiği bildirildi.

26 Haziran Uyuşturucu ile mücadele günü olduğunu belirten Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü Doktoru Mehmet Necati Yıldız, uyuşturucu bağımlılığın 15 yaş altında başlayanların oranın yüzde 31 olduğunu belirtti. Dr. Yıldız, "Yapılan araştırmalara göre 15 yaş ve altında uyuşturucu bağımlılığının yüzde 31 iken 16-20 yaş aralığında oran ise yüzde 41. Özellikle ergenlik ve çocukluk ödemlerinde kendilerini farklı gösterme çabası kötü arkadaş çevresi evdeki sorunlardan kaçmak için bir yol olarak görülmesi bu dönem yaşlardaki gençlerde hayır deme kabiliyetlerinin gelişmemesi düşük öz güvene sahip olmamaları bu oranların yükselmesine neden olmaktadır. Bu nedenle burada ailelere büyük görevler düşmektedir. Ergenlik çağında olan gençlerimizin kimlerle konuştuğu, uzaktan çocuklarına izlemelerinde yarar vardır. Çocuklarınızın yanında aile sorunlarını tartışmayın. Bu sorunları ailede gören çocuklar istemeden uyuşturucuların ellerine düşmektedir." dedi.

Dr. Yıldız, madde bağımlılığının zararları konusunda da şunları söyledi: "Madde bağımlısı olan kişide önce kendine güveni azalır. Kontrol mekanizması zayıflar, değerleri yok olmaya başlar. Ümitler, geleceği ile ilgili ümitleri yok olur. Tüm uyuşturucu maddeler beyni tahrip eder. Çalışma sistemi tahrip eder. IQ seviyesinde gerileme olur. Kullandığı maddeler bağışıklık sistemini yok eder AIDS, frengi, verem Hepatit B ve C, kanser ve kangren gibi hastalıklara neden olmakta. Uyuşturucu bağımlıları önce parasını bitirir, sonra çevresindeki eşyaları ve değerli şeyleri çalmaya başlar. Suç işlerken yakalanır ve özgürlüğünü kaybeder. Sağlığını kaybeder sonunda da yaşamını yitirir."

Doktor Mehmet Necati Yıldız, madde bağımlılığın tedavisin zor olduğunu fakat mümkün olduğunu belirterek, "Madde bağımlılığını bırakanlar tekrar başlamalıdırlar, bir kez daha başlamak hatalı olur. En önemli olanı kişi tedavi olmaya karar vermeli, uyuşturucu maddeyi kullanmaya karar vermeleri çok önemlidir. Bağımlı olma özgür ol." dedi.