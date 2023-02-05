Erler ve Alçıtepe caddelerinin altyapısı yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Erler Caddesi'nde prestij cadde düzenlemesi öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü 4 milyon 125 bin TL'lik altyapı çalışmasına geçtiğimiz günlerde başladı. MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçe merkezinde ulaşım açısından önemli bir konumda olan Erler ve Alçıtepe caddelerinde prestij cadde projesini hayata geçirecek. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, prestij cadde projesi öncesinde toplamda 4 milyon 125 bin TL bedelli yatırımın Erler Caddesi kısmındaki altyapı çalışmalarına geçtiğimiz günlerde start verdi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen altyapı işinde yağmur suyu hattı çalışmalarında sona gelinirken, içme suyu hattı döşeme işine başlandı. MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay da Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve yetkili personel ile birlikte imalat işlerini yerinde inceledi. Çalışmada birleşik sistem olan kanalizasyon ve yağmur suyu hatları birbirinden ayrılarak daha sağlıklı bir yapıya imza atılacak.

Şehzadeler ilçesi 2 yeni prestij caddeye kavuşmuş olacak

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “İdare olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde tüm ilçelerde olduğu gibi Şehzadeler ilçemizde de altyapı çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Bilindiği üzere Avni Gemicioğlu Caddesi'nde tüm altyapıyı yeniledikten sonra Büyükşehir Belediyemiz de üstyapısını yenileyerek prestij cadde haline getirdi ve vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Şimdi de Erler ve Alçıtepe caddelerinde altyapı imalatlarına devam ediyoruz. Bu caddelerimizde de kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarında eksik olan noktaları tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyemizin prestij cadde çalışmaları ile de Şehzadeler ilçemiz 2 yeni prestij caddeye kavuşmuş olacak. Ayrıca bundan sonra Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün müjdesini vermiş olduğu Atatürk Bulvarı ve Çarşı Bulvarında da altyapı çalışmaları yapacağız. 17 ilçemiz 1088 mahallemizde temiz içme suyu ve sağlıklı altyapı sistemleri ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.