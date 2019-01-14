Ertan Gökçe gazetecilerle bir araya geldi

Seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Gökçe Salihli ile ilgili projelerini ise şubat ayı içinde açıklayacağını kaydetti.

Salihli ilçesindeki gazetecileri bir kafede ağırlayan Salihli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe, 31 Mart seçimleri ile ilgili çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Gökçe, “Seçimlere rasyonel, planlı, projelerimizi ve hedeflerimizi çok somut ve net ortaya koyan bir şekilde hazırlanıyoruz. 1 Ocak'ta başlamış olan seçim takvimine uygun olarak hareket ediyoruz. Resmi adaylık başvurusunu ve açıklamasını bu ay içinde yapacağız. Daha sonra şubat ayı içinde projelerimizi Salihli halkına açıklayacağız. Yeni nesil belediyecilik düşünceleri ve uygulamalarıyla 102 mahallemizde seçim propagandamızı gerçekleştireceğiz. Yunus gibi bir gönül enginliğiyle Salihli halkının huzuruna 'Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim' şiarıyla çıkacağız. Salihli'nin ihtiyacı da budur, Salihli halkının beklentisi budur. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren Salihli'nin mutlu ve refah geleceğini hep birlikte beraber yöneterek inşa edeceğiz. İşimiz hizmet, gücümüz Salihli halkı olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah mahcup etmesin." dedi.