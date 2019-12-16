İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ertekin: "Ligin ilk yarısını hedeflediğimiz yerde bitirdik”

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmail Ertekin, ligde ilk yarıyı istedikleri yerde bitirdiklerini söyledi.


Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Ziraat Türkiye Kupasında perşembe günü Mümin Özkasap Stadı'nda ağırlayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Topladıkları 42 puanın az bir puan olmadığını ifade eden Ertekin, “Ligin ilk yarısında hedefimize ulaşmış pozisyondayız ama son üç maça baktığınızda üzüntümüz sonsuz. Son üç maçta kaybettiğimiz puanlar bizi büyük bir avantajdan etti. Genel çerçevede düşünürsek ligin ilk yarısını 2 puan farkla lider kapattık. O yönden bir sorun yokmuş gibi gözükmesine rağmen sezonun son üç maçında puan kayıpları bizi üzdü. Bunlar futbolda var. Sezon sonunda ligi ilk yarıda bitirdiğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Bütün ana amacımız bu. Böyle başladık böyle bitireceğiz diye düşünüyorum” diye konuştu.


Sözlerinin sonunda Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında karşılaşacakları Kayserispor karşılaşmasına değinen Ertekin, “Ziraat Türkiye Kupasında da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti gösterip rakibimizi elemek için uğraşacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.