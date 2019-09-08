Erzurumlular gecesinde muhteşem final

Akhisar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kültür ve Spor Şenliği kapsamında Akhisar'da faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin katılımı düzenlenen 'Kültür Buluşması'nın son gecesinde Erzurumlular gecesi düzenlendi.

Akhisar Erzurumlular ve Erzurum'u Sevenler Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin organize ettiği gece Akhisar Belediyesi Gölet alanında dün gece saat 21.00'de başladı. Gece Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İlçe Emniyet Müdür Engin Pınar, Erzurumlular ve Erzurum'u Sevenler, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdurrahim Doğan, ilçe dernek başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Federasyon yöneticileri, Akhisar'da bulunan Erzurumluların katılımı ile başladı.

Erzurumlular gecesi ilk olarak sunucu Eda Eren önderliğinde Akhisarlı yerel sanatçı Asil Deniz Yıldız sahne aldı. Ardından sırasıyla Balçova Dadaş Bar Ekibi, Müslüm Eren, Savaşçı Dizisinde Seyfi ismi ile rol alan Erzurumlu Şahverdi Ali Ereni sahne aldı.

Gece ilk olarak söz alan Erzurumlular ve Erzurum'u Sevenler, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdurrahim Doğan, “Öncelikle bu geceyi bize düzenleyen sayın Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ediyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum ve iyi eğlenceler.” dedi.

Ardında söz alan Erzurum Federasyon Başkanı Muzaffer Okumuş, “Türkiye'min dört bir yanındaki kültürü bir arada sergileyerek bir hafta boyunca bu etkinliğe ev sahipliği yapan Akhisar Belediyesi'ni ve Dernek yöneticilerini kutluyorum. Biz nerede olursak olalım güzel bir isme sahibiz. O isim bizi Dadaş yapar, ecdadımız Çanakkale demeseydi bugün biz burada huzurlu ve mutlu be geceyi yaşayamazdık” dedi.

Ardında son olarak söz alan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Hep beraber birlik içinde eğlenmeye geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum, başta 7 hemşehri derneği başkanıma her gece çok keyifli geçti. Bitlisli kardeşlerimizde başladık, Osman ağabeyimizi andık. Bayburtlular, Balkan Göçmenleri, Erzurumlularla finale getiriyoruz. Biz hem bir belediye başkanı olarak hem bir Akhisarlı olarak bundan çok keyif aldım. Bu hemşehri derneklerimizin gerçekleştirmiş olduğu kültür şenliğinden çok keyif aldım. İnşallah önümüzdeki seneler de üzerine koya koya daha da güzelleştirerek devam edeceğiz. Sizlerin de desteği ile sizlerin isteği ile hep daha iyisine ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.