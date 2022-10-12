Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda il merkezinde 9 şahsa ait 9 ikamet ve 1 iş yeri adresinde sabah saat 06.30'da eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, 323 adet sentetik ecza hapı, 3 parça halinde 12 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 3 adet kuru sıkı tabanca, 53 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili T.D.İ (25), C.B.(23), F.A. (24), Y.Ö. (35), F.E. (22), D.E. (27), N.E. (49), G.M (32) ve M.K. (42) isimli 9 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı.