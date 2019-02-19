Eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen direksiyon hocasını öldüren şahıs hakim karşısına çıktı

Manisa'da boşanmaktan vazgeçtiği eşini ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen direksiyon hocasını tabanca ile vurarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı. Eşini hala sevdiğini söyleyen sanık, direksiyon hocasını da kendisini tehdit ederek "Adam olsaydın da karına sahip çıksaydın" sözleri üzerine öldürdüğünü söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanmaktan vazgeçtiği iki çocuğunun annesi Deniz A.'yı (25) ormanlık alanda öldürdükten sonra eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği direksiyon hocası Murat Ç.'yi (32) bir kafede vurarak öldüren Ramazan A.'nın ilk duruşması görüldü. Manisa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada maktul Deniz A'nın babası Battal Tülü, vekili Özlem İpek Şahin, maktul Murat Ç.'nin eşi Arzu Ç. ve vekili İlyas Akbaşlı ile sanık Ramazan A., vekili Ümit Rona ve Emin Uz yer aldı.

Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma, tasarlayarak öldürme ve tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlarından yargılanan sanık Ramazan A., duruşmada polise verdiği ifadenin doğru olduğunu belirtti. 2011 yılında eşiyle kaçarak evlendiklerini ve kendisini eşine ve çocuklarına adadığını dile getiren Ramazan A., “Fabrikada çalışıyordum. Fabrikadan kalan zamanlarda da simit satıyordum. Çocuklarımız olunca ekonomik olarak daha da sıkıştık fakat ben çalıştığım fabrikada marketlerden aldığım fıstıkları da satarak para kazanıyordum. Çünkü kendimi aileme adamıştım. Eşimi halen daha seviyorum. Çok mutlu bir evliliğimiz vardı. Ev aldık. Eşim de bana fabrikada çalışarak, ödemeye yardımcı olacağını söyleyerek çalışmaya başladı” diye konuştu.

Eşinin 2018 yılı başında ehliyet almak için gittiği kursun ardından davranışlarının değiştiğini söyleyen Ramazan A., “Benim okuma yazmam yoktu. Ehliyet alamıyordum, bari eşim alsın dedim. Deniz, ehliyet kursuna gitmeye başladıktan sonra o güne kadar hiçbir sorun yaşamadığımız Deniz'in davranışları değişti. Bana ve çocuklarıma karşı ilgisiz davranmaya, ev işlerini yapmamaya başladı. Sırf sorun çıkmasın diye çocukların çamaşırlarını bile ben yıkar oldum. Deniz, aramızdaki karı koca ilişkisini sonlandırdı. Sürekli olarak beni reddetmeye başladı. Ne zaman yaklaşsam beni itekliyordu. Uyuyunca sarılıp sadece kokluyordum. Ancak ben o zamanlar durumun hangi sebeplerden olduğunu anlayamamıştım” dedi.

Eşinin telefonunda direksiyon hocası Murat Ç.'ye ait fotoğraf gördüğünü ve bunu eşine sorduğunda geçiştirdiğini ifade eden sanık Ramazan A., “Ben eşimin cep telefonunda Murat Ç.'ye ait fotoğrafın bulunduğu abone ile yapılmış mesajlaşmalar gördüm. Ayrıca telefonun son silinenler bölümünde Murat Ç.'ye ait bir fotoğraf gördüm. Eşime sorduğumda bilmiyorum diyerek geçiştirdi. Ben de okuma yazmam olmadığı için mesajlarda ne olduğunu bilmiyordum. Bu konu kapandı. Daha sonra eşimin çalıştığı klima üreten fabrikaya gittiğimde eşimin o gün işe gitmediğini öğrendim. Fabrika önünde Deniz'in anne ve babasını aradığımda geldiler, durumu anlattım. Hepimiz Deniz'i bekledik. Fabrikada olduğunu söyleyen Deniz, babasının ısrarı üzerine Ayşe'deydim dedi. 10 Nisan 2018'de fiilen ayrıldık. Bu süre zarfında Deniz'in arkadaşı Ayşe'nin yanında olmadığını bizzat Ayşe ile konuşarak öğrendim” dedi.

Ramazan A., anlaşmalı boşanma dilekçesi verdiklerini fakat Deniz'in ısrarı üzerine yeniden barıştıklarını ve ilk mahkemede boşanmaktan vazgeçmeyi kararlaştırdıklarını söyleyerek, “Barıştıktan sonra Manisa eski Emekliler Parkı civarında görüştük. Bana Murat Ç. ile bir kez birlikte olduklarını fakat aralarında bir şey yaşanmadığını söyledi. Ağladık ve ayrıldık. Son olarak olayın yaşandığı gün Deniz beni aradı, buluşalım dedi. Ben otobüsle giderek kuyumcular çarşısında Deniz ile buluştum. Kahvaltı yapmak için sevgiliyken de birlikte gittiğimiz Uncubozköy Mahallesi'nde yer alan göletteki belediye tesislerine gitmeyi kararlaştırdık. Oraya gittik. Deniz'in morali bozuldu ve ağlayarak konuşmaya başladı. Bana sen ne biçim adamsın dedi. Ben de yoksa sen bu adamla yattın mı dedim. Evet yattım, sen adam mısın, sen erkek misin, ben onunla mutluydum dedi. Bu konuşmaları yaparken yere oturmuştuk. Kendimi kaybettim ve belimde taşıdığım tabanca ile Deniz'in başına yakın mesafeden ateş ettim. Ne yapacağımı bilemeyip Uncubozköy'e indim. Amaçsız bir şekilde taksiye binip eski garaj mevkiine gittim. Orada biraz yürüdüm, sonra yine taksiye bindim. Murat Ç.'nin direksiyon eğitimi verdiği yere gittim. Murat Ç.'nin arabasına bindim. Kafeye gittik. Ben konuşmaya geldim dedim. Böyle bir şey var mı, yoksa işime bakayım dedim. ‘Adam olsaydın da karına sahip çıksaydın' sözleri üzerine onu da vurdum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Pişmanım” dedi.

Savunmanın ardından tanıklar dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından Deniz A.'nın babasının vekili Özlem İpek Şahin ve Arzu Ç.'nin vekili İlyas Akbaşlı söz alarak, şikayetçi olduklarını ve sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme olayda adı geçen diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay geçtiğimiz yıl 24 Nisan'da Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Eşi Deniz A.'yı kent ormanında tabanca ile vurarak öldüren Ramazan A., daha sonra eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği direksiyon hocası Murat Ç.'yi vurarak öldürdü.