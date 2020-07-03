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Eski Bakan Gönül'den Vali Karadeniz'e ziyaret

Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, kısa bir süre önce görevine başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, kısa bir süre önce görevine başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.


Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette eski Bakan Vecdi Gönül, Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Vali Karadeniz'e yeni görevinde başarılar diledi. Vali Karadeniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek eski Bakan Gönül'e teşekkür etti.

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