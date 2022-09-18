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Eski belde başkanı 75 yaşında hayatını kaybetti

Büyükşehir yasası öncedi belde statüsünde bulunan Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi’nde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Vacit Uyar 75 yaşında beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Büyükşehir yasası öncedi belde statüsünde bulunan Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Vacit Uyar 75 yaşında beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nin büyükşehir yasası öncesinde belde statüsündeyken belediye başkanı olan Vacit Uyar, 97 gün önce beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 97 günlük yaşam savaşını kaybeden Vacit Uyar Akhisar ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gelişen Yeni Kırkağaç Gazetesi İmtiyaz Sahibi Muhammet Cevdet Uyar'ın da babası olan Vacit Uyar, bugün Karakurt Mahallesi'nde düzenlenecek tören sonrası ikindi namazını müteakiben toprağa verilecek.


1994-2004 yılları arasında Refah Partisi'nden Karakurt Belediye Başkanlığı yaparken, Türkiye'de AK Parti'ye katılan 6. Belediye Başkanı olmuştu.

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