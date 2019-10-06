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Eski belediye başkan adayı kazada yaralandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Millet İttifakı İYİ Parti’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Millet İttifakı İYİ Parti'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı yaralandı. Şıktaşlı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Vali Aziz Bey Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Semih B. idaresindeki 35 AT 1084 plakalı araç, Vali Aziz Bey Caddesi kavşağına geldiği sırada Vali Aziz Bey Caddesi'nden Mehmet Akif Ersoy Caddesi Şelale Kavşağı istikametine gitmekte olan Orkun Şıktaşlı idaresindeki 45 E 0055 plakalı araca çarptı. Kazada Millet İttifakı İYİ Parti'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı hafif şekilde yaralanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.


Şıktaşlı'nın durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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