Eski CHP'li İl Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Ağar için CHP Manisa İl Başkanlığının önünde tören düzenlenirken, tabutun üzerine partililer tarafından CHP bayrağı örtüldü.

Manisa'da eski CHP'nin İl Başkanlarından Ali Sermet Ağar, 10 gündür KOAH tedavisi gördüğü özel bir hastanede hayata gözlerini yumdu. Vefat eden CHP'li Ağar için ilk olarak CHP Manisa İl Başkanlığı önünde geniş bir katılımla tören düzenlendi. Ali Sermet Ağar'ın cenazesi CHP il başkanlığının önüne cenaze otosu ile getirildi. Manisa'nın sevilen simalarından da olan Ali Sermet Ağar'ın tabutuna CHP'liler tarafından parti bayrağı örtüldü.

Törende konuşan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Ali Sermet Ağar'ın vefatı ile acılarının büyük olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeri doldurulamayacak bir büyüğünü, bir önderini bir abimizi kaybettik. Gerçekten Ali başkanımız Manisa'da sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, herkesi saygı, sevgi duyduğu, herkesin en iyi şekilde hürmet ettiği bir değerli büyüğümüzdü. Partimizi en zor dönemlerde en iyi şekilde temsil etti. Ben gerçekten Ali başkanımızın yerinin kolay kolay dolmayacağını düşünüyorum'' dedi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın konuşmasının ardından, vefat eden CHP'li Ağar'ın arkadaşları ve sevenleri tek tek söz alarak duygularını dile getirdi.

Törende söz alan CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, muhalefet partisinde siyaset yapmanın kolay olmadığını, ancak vefat eden CHP'li Agar'ın tüm olumsuzluklara rağmen herkese örnek teşkil edecek bir siyaset yaptığını dile getirdi. CHP'li Özel, “Hep birlikte zor bir yol ayrılığındayız. Ali abimizi aramızdan uğurluyoruz. Kimi siyaseti ekonomik gücüyle yapar, kimi siyaseti emeği ile yapar. Kimi siyaseti bilgi birikimiyle, kimi siyaseti hitabetiyle sürükler. Ama Ali Ağar bunların hepsini birden, belki kendi işinde harcaması gereken parayı partisine harcayarak. Bazen gençlik kollarının eksik kaldığı yerde direk tepesinde bayrak asarak. Ali Ağar bu partiye çok şey verdi. Bu partiden madden hiçbir şey almadı. Ama manen çok şey aldı. Manisa'da cumhuriyet halk partiliyiz denince ilk sayılan bir kaç isimden bir tanesi Ali Ağar'sa herhalde o çocuklarına ve ailesine bırakmak istediği en büyük mirası bıraktı demektir'' dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in konuşmasının ardından CHP İl başkanlığı binası önünde bir araya gelen partililer ilk olarak vefat eden CHP'li Ali Sermet Ağar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından Ağar alkışlar eşliğinde cenaze otosuna bindirilerek, cenaze namazının kılınacağı Hatuniye Camii'ne götürüldü. Ağar, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'na defnedildi.

Törene CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP ilçe başkanları, eski milletvekilleri, partililer ve ailesi katıldı.