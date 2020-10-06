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Eski düğün salonu kadınlara kurs merkezi olacak

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Paşaköy Mahallesinde atıl haldeki eski düğün salonunda başlattıkları tadilat çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra salonda Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle kadınlara yönelik kursların açılacağı öğrenildi.


Başkan Bilgin, binadaki tadilat tamamladıktan sonra salonu Halk Eğitim Merkezi'ne tahsis edeceklerini ve burada kadınlara yönelik el sanatları kursları açılmasını sağlayacaklarını belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık 15 yıldır atıl halde olan binadaki tadilat çalışmalarımız devam ediyor. Bakım ve onarım çalışmalarımız tamamlandıktan sonra burada kadınlara yönelik kurslar açılmasını sağlayacağız. Bu kapsamda kırsal mahallelerde yaşayan kadınlarımızın hem sosyal yaşama katılmalarını sağlayacağız, hem de el sanatı üzerine el becerilerini geliştirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun."

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