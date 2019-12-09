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Eski garajda açık oto pazarı kurulacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ’tan yapılan açıklamada, eski garajda Pazar günleri 08.

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ'tan yapılan açıklamada, eski garajda Pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında oto pazarı kurulacağı belirtildi.


MANULAŞ'tan yapılan açıklamada, "500 araç kapasiteli Manisa Eski Garaj Açık Oto pazarı, Pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İlk haftalarda otomobil ve ticari araçlardan giriş ücreti alınmayacak olup, ileriki haftalarda sembolik bir ücret alınacaktır. Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ A.Ş. tarafından işletilecektir" denildi.

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