Eski Manisa Yolu için büyükşehire teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'nun yol üzerinde gerçekleştirdiği incelemelere katılan mahalle muhtarları ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın memnuniyetlerini ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Turgutlu ilçesinde Eski Manisa Yolu'nda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Turgutlu MHP İlçe Başkanı Halil Konuş, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı, Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel, mahalle muhtarları ve teknik ekipler yer aldı.

Yolun konforu için kalın bir asfalt atılıyor

İncelemelerin ardından yol yapımı hakkında bilgilendirmede bulunan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Eski Manisa Yolu olarak geçen 3 kilometrenin üzerinde olan bir güzergahtayız. Bölünmüş bir yol. Yaklaşık genişliği kaldırımları ile beraber 20 metre. Şu anda bin 700'üncü metredeyiz. Tek şeridin binder tabakasının sıcak asfaltını tamamlamış durumdayız. Güzergahın tamamında binder ve aşınma olmak üzere yaklaşık 13 santimetre kalınlığında asfalt tabakasını yenilemeyi planlıyoruz. Buradaki asfalt çalışmamız Irlamaz Çayının üzerinden geçerek ilçe merkezimize kadar ulaşacak. İlk etapta 3.3 kilometrelik bölümde bin 700 metrenin asfaltı tamamlanmış, önündeki 1 kilometrelik kısmında frezesi tamamlanmış durumda. Hızlı bir şekilde çalışmayı tamamlayıp, vatandaşın hizmetine sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Çetin Akın, Başkan Ergün'e teşekkür etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile yaptığı görüşmenin ardından çalışmaların hızla başladığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yaklaşık 2 buçuk ay önce Cengiz Başkanla bir buluşmamız oldu. O buluşmamızda Turgutlu'nun sorunlarını kendisine ilettik. Bugün de bunun karşılığını aldık. Cengiz Başkanımız sorunlarımıza kayıtsız kalmadı. Ankara İzmir asfaltına paralel Turgutlu'nun can damarlarından olan bu yolun çalışmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızlı bir şekilde başlattı. Turgutlu Belediye Başkanı olarak ilçem halkı adına Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu uyumlu çalışmamız hem kendisine hem Turgutlu'ya fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda da el birliği ile hizmetimizi yaparız diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar, memnuniyetlerini dile getirdi

Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel, “Öncelikle bu yol çalışmasında çalışan emekçilerimize Allah kolaylık versin. Cengiz Başkanımızdan da Allah razı olsun. Zulüm bir yoldu burası, yıllardan beri beklenen bir hizmetti. Şu anda çalışmalar yapılıyor, belli bir mesafe geçildi. Yapılan ve yapılacak çalışmalar için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, “Yapılan bu hizmetler için teşekkür ediyorum. Özellikle Turgutlu ile mahallemizi birbirine bağlayan Köprülü Kavşak için çok teşekkür ediyorum. Orada yüzlerce vatandaşımızı kaybetmiştik. Yapıldıktan sonra bir tane bile ölümlü kaza yaşanmadı. Allah razı olsun. Cengiz Ergün Başkanımızın her zaman yanındayız” diye konuşurken, Yeni Mahalle Muhtarı Yalçın Bostancı, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve ekibine yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

MHP Turgutlu İlçe Başkanı Halil Konuş ise, “Turgutlu için sanayi, ticari ve zirai anlamda hayati önem taşıyan Eski Manisa Yolumuzun revize edilerek yapılması bizleri mutlu etti. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Eski Manisa Yolu'nda çalışmaların başladığını ve hızla ilerlediğini belirtti. Mevcut alanda freze işlemine tabi tutulan asfaltın da yine şantiyelerde işlenerek kullanıldığını ve kamu kaynağının kamuda kaldığını ifade eden Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirilen çalışmanın hayırlı olmasını diledi.