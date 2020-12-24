İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski meclis üyesi koronaya yenik düştü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinin sevilen esnaflarından ve eski belediye meclis üyelerinden Ayhan Çelikdoğan, tedavi gördüğü korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin sevilen esnaflarından ve eski belediye meclis üyelerinden Ayhan Çelikdoğan, tedavi gördüğü korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Çelikdoğan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandığı korona virüs nedeniyle vefat eden Çelikdoğan'ı cenazesinde sevenleri yalnız bırakmadı. Geçen dönem Turgutlu Belediyesi Meclis üyeliği ve Turgutluspor'da bir dönem Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapan Çelikdoğan'ın vefatı kentte büyük üzüntüye neden oldu. Sosyal mesafeli olarak yapılan cenaze merasimine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye başkan yardımcıları, eski Belediye Başkanı Turgay Şirin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.