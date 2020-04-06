Esnaf Kefalet'ten manav esnafına maske ve eldiven desteği

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de vaka sayısı artan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. İlgili birimler tarafından alınan kararların yanı sıra tüm kurumlarda alınan sıkı tedbirlere uymaya özen gösteriyor. Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı da, temin ettikleri maske ve eldivenleri esnaflara dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde esnaflara maske ve eldiven dağıtan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, manav esnafını da unutmadı. Başkan Ali Yiğen, Kula Manavlar Meyve ve Sebzeciler Derneği Başkanı Hulusi Erkol ve kooperatif personelleri ile birlikte manav esnafına maske ve eldiven dağıtarak virüse karşı alınan tedbirlerin önemini anlattı. Sosyal mesafe ile evde kal çağrılarının önemini üstüne basa basa anlatan Başkan Yiğen, pazarlarda yapılan yeni düzenleme ile vatandaşın manavda seçmece yapmamasını istedi.

Son zamanlarda ülkede artan maske ve eldiven ihtiyacı dolayısıyla temin ettikleri maske ve eldivenleri esnaflara dağıtarak alınan tedbirlere uyulması gerektiğini anlattıklarını ifade eden Başkan Yiğen, bu milletin birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu süreci atlatacağını dile getirdi. Kooperatif olarak bu zorlu süreçte esnafların yanında olduklarını dile getiren Başkan Yiğen, esnaf ve sanatkarların bu süreçte mağdur olmamaları için çalıştıklarını kaydetti.

Yeni tedbirlerin alınması ile semt pazarları ile ilgili yapılan düzenlemeye uyum sağladıklarını kaydeden Kula Manavlar Meyve ve Sebzeciler Derneği Başkanı Hulusi Erkol ise, manavlarda seçmeceye izin vermediklerini söyledi. Sosyal mesafe kuralını ön planda tutarak manav esnafının da sağlığını düşündüklerini dile getiren Başkan Erkol, maske ve eldiven desteği veren Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen'e teşekkür etti.