Esnaf odalarından Başkan Kayda'ya pazar yeri teşekkürü

Türkiye Manavlar ve Pazarcılar Federasyon Başkanı Ali Karaca ve Salihli'deki esnaf odası başkanları Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek, ilçeye kazandırılan modern pazaryerinden dolayı teşekkür etti.

Eskişehir Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Manavlar ve Pazarcılar Federasyon başkan vekili Mehmet Çiçek, Akhisar Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Güral'ın yanı sıra Salihli Bakkallar Esnaf Odası Başkanı İsmail Ünlü, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Rifat Yavaş, Esnaf Odası Başkanı Murat Makasçı, Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Şerif Ali Girgin, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Celil Şenal ile Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Federasyon Başkanı Karaca, yeni yapılan modern pazaryerinin çok güzel olduğunu söyleyerek, Başkan Kayda'ya bu dev proje için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçeye kazandırılan modern pazaryerinin esnafa ve Salihli halkına hayırlı olmasını diledi. Başkan Kayda, ziyaretlerinden dolayı Federasyon Başkanı Karaca ve esnaf oda başkanlarına teşekkür etti.