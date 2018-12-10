Esnaf odasından 'Aldatıcı kampanyalara inanmayın' uyarısı

Son yıllarda başta Türkiye olmak üzere dünyayı saran ve İnternet üzerinden etkili olan indirim kampanyalarının vatandaşı yanılttığını belirten Akyüz, bu tür kampanyaların yerel esnafı ve yerel ekonomiye zarar verdiğini açıkladı.

Tüketiciyi yanıltan alışveriş kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran MESO Başkanı Bahattin Akyüz, “Yılın belli zamanlarında büyük firmalar tarafından başlatılan ve tüm dünyada hızla yayılan alışveriş kampanyaları vatandaşlarımızı yanıltıyor. Bu tür alışveriş günlerinde önce maliyetler yükseltilerek fiyatlar şişiriliyor sonra indirim adı altında yeniden pazarlanıyor. Stokları tüketmek için fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi satış teknikleri uygulanıyor. Vatandaşlarımız bu tür indirim aldatmacalarına itibar etmemeli. Fiyatları çok iyi takip ederek bildikleri ürünleri satın almalı. Öte yandan İnternet üzerinden alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarına yüklenilmemeli” dedi.

"İndirim tuzağına düşmeyin"

Son zamanlarda moda haline gelen ve tüm dünyada alışveriş çılgınlığı yaşatan indirim kampanyalarına karşı vatandaşları uyaran Akyüz, “Bu tür alışveriş çılgınlıkları vatandaşlarımız için değil büyük firmalar için bir fırsat alışverişidir. Yüzde 90'lık rekabet piyasasında hiç kimse zararına satış yapmaz. Bir malın maliyeti ve satış fiyatı ortalama olarak bellidir. Ürünlere birkaç ay öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırıp yılın belli günlerinde indirim diye pazarlamak haksız kazançtır. Bu tarz indirim kampanyalarına karşı vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Herkes alıyor ben de almalıyım düşüncesine kapılmamalı. İhtiyaç fazlası olan ürün ucuz bile olsa pahalıdır. Vatandaşlarımız yeni yıla kredi kartlarını doldurarak girmemeli” ifadelerini kullandı.

"İndirim var" slogan ve cazibesine kapılıp yapılan alışverişler sonucunda halkın kandırılarak yeni satış taktikleri yapıldığını ama sonucun hep aynı olduğunu savunan Akyüz şunları söyledi: “Türkiye'de tüketiciler son 3 aydır efsane vurgun piyasalarında dedektife dönüştü. Hem etiket hem gramajlarda, hem de fiyatlarda büyük oyunlar oynanıyor. Bunu tüketiciler de, kamu otoritesi de fark etti. Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde fırsatçıya ceza yağdı. Böyle ekonominin daraldığı ve insanların gelirlerinin azaldığı bir ortamda stok eritme oyunlarına halkımız gelmemeli. Öncelikle indirimler gerçek olmalı. Gerçek olmayan indirimlerden uzak durulmalı. 'Fırsat', 'indirim günü', 'kapatıyoruz' gibi satış teknikleri uygulanıyor. Vatandaş buna itibar etmemeli. Bu sadece satıcılar için fırsat oluyor. Bu tür kampanyaların sadece isimleri yeni, ancak yöntemleri hep aynı. Önce şişir sonra indir. Sadece değişen kampanyanın ismi. Ama sonuç hep aynı. Halkı kandırmaktan başka bir şey yapılmıyor.”

"İhtiyaç fazlası israf olur"

Hızlı bir yaşam, hızlı alışveriş tarzını benimseyen vatandaşların promosyonlardan faydalanma, indirimli alışveriş reklamlarının büyüsüne kapılıp pek çok şeyi ihtiyacı olmadan aldığını söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, “Tüketiciler 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava, sezon başlamadan indirimi gibi sloganlara kanmamalı ve ihtiyaç kadar alış veriş yapılmalı. Eğer indirim yapılacaksa 1 tanesini 3'te 1'i fiyata satsınlar ki israf olmasın. Bu tür aldatıcı satış stratejileri tüketicinin güvenini azaltıyor.” diye konuştu.