Esnaf ve öğrencilerden polislere çiçekli kutlama

yılı, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da düzenlenen bir törenle kutlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen ilk tören Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda görevli bir polis memuru tarafından günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşma gerçekleştirildi.

Meydandaki törenin ardından ikinci tören için Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lokaline geçildi. Buradaki törende, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Akif Ömür Aydoğdu tarafından kutlamaya gelen misafirler ağırlandı. Sarıgöllü esnaflar ve öğrenciler tarafından polislere çiçek takdim edilirken Ramazan ayı dolayısıyla kutlamaların sade bir şekilde yapıldığı öğrenildi.

İlçedeki kutlamalara daire amirleri, kurum müdürleri, STK başkanları, esnaflar ve öğrenciler katıldı. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Akif Ömür Aydoğdu kendilerini yalnız bırakmayarak kutlamalara katılanlara teşekkür etti.