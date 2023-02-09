Esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 41 parça halinde 17 gram esrar ele geçirildi. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde durdurulan 1 şahıs üzerinde yapılan aramada 41 parça halinde 17 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili R.Y. (25) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.